Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Актауские водолазы спасли тонущую в море женщину

    29 Января 2023, 21:34

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедию удалось предотвратить в Актау. Спасатели вытащили тонущую в Каспийском море женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «29 января в 15:51 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на побережье Каспийского моря тонет человек. Неподалеку актауские спасатели несли дежурство, и уже через семь минут после звонка очевидца прибыли на место.
    К этому времени женщина уже стала уходить ко дну. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров», - говорится в сообщении МЧС.
    В спасении участвовали четверо спасателей. Экстренную медицинскую помощь женщине оказывают работники Центра медицины катастроф.


    Фото: МЧС РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Видео МЧС Спасение Каспийское море Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спасших пожилых соседей от пожара карагандинских школьников поблагодарил Гани Бейсембаев
    Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области
    Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах
    Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
    Популярное
    1 Пожар произошел в рестобаре на горнолыжном курорте Шымбулак
    2 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Более двухсот депутатов маслихатов изберут в Жамбылской области
    4 Качеством битума при строительстве дорог в СКО заинтересовался Антикор
    5 Серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране
    Новости партнеров