Аксу-Жабаглинский заповедник: как доехать и что посмотреть

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Самый первый и один из самых крупных в Казахстане и на территории всей Средней Азии биосферный заповедник Аксу-Жабаглы не только сохраняет богатейшее биоразнообразие, ископаемые древности, эндемики, краснокнижную флору и фауну, но и предоставляет возможность туристам познакомиться со всем этим богатством природы Казахстана. Воздух заповедных мест Аксу-Жабаглы напоен живительной энергией альпийского разнотравья, можжевеловых зарослей, свежестью ледяных горных рек и застывших в тишине кристально чистых озер. Сюда приезжают не только ученые собрать материал для диссертаций, но и простые туристы - набраться сил, зарядиться здоровьем и долголетием. Об этом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Территория Аксу-Жабаглы раскинулась на стыке трех республик – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этот заповедник обладает большим потенциалом для орнитологических исследований и для развития экотуризма. В 2015 году Аксу-Жабаглинский заповедник был включен во Всемирную сеть биосферных заповедников планеты, первым в Центральной Азии получив статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Старейший заповедник страны образован в 1926 - 1927 годах на территории Жамбылской и Туркестанской областей, в западной оконечности хребта Таласский Алатау, отрогов Тянь-Шаня. Основанием для образования заповедника послужили постановления Совета народных комиссаров Казахской АССР от 14 июля 1926 года и СНК РСФСР от 27 мая 1927 года.

Инициатором создания заповедника стал Абрам Бродский - русский и советский биолог, в то время ректор Ташкентского государственного университета. Ставший впоследствии заслуженным деятелем науки Узбекской ССР, А. Л. Бродский был пионером охраны природы в республиках Средней Азии. В 1920 году в составе научной экспедиции он впервые посетил верховья рек Аксу и Джабаглы. После чего выступил с предложением создать в этих местах заповедник «…с целью полного сохранения в неприкосновенном виде рек Аксу и Жабаглы со всеми их древесными и кустарниковыми насаждениями, травянистым покровом и населяющим этот заповедник животным миром - как памятник природы». Через два года эту территорию обследовала группа профессоров Ташкентского университета и подтвердила природную ценность территории.

С 1926 года на территории заповедника, расположившегося на территории Жуалынского района Жамбылской области, а также Тюлькубасского, Толебийского, Байдыбекского районов Туркестанской области, на общей площади в 131 934 га, запрещена охота и рыбалка, а попасть сюда можно только по особому разрешению, о котором следует заранее побеспокоиться. Для туристов, желающих отдохнуть в природной тишине и красоте, а также познакомиться с редкими, порою единственными в мире, образцами флоры и фауны, выделена специальная туристическая тропа в открытой для посещения части биосферного резервата, расположенной на высоте около трех тысяч метров.

Название заповеднику дали бурные реки Аксу и Жабаглы, текущие с Тянь-Шанских гор на запад и впадающие в крупную реку Арысь. На месте слияния Малой и Большой Аксу находится 20-километровый каньон Аксу, прорытый потоками воды в течение многих и многих веков. Глубина каньона – полкилометра, расстояние между верхними краями каньона доходит до 800 метров.

Продвигаясь вдоль извилистого живописного ущелья каньона Аксу, можно увидеть древние палеонтологические стоянки, наскальные рисунки, а в сланцевых отложениях окаменевшие отпечатки ископаемых животных – брахиоподов, ящеров, насекомых рыб, растений. Привлекают внимание туристов и палеонтологические захоронения в ущельях Карабастау и Акбастау, которые расположены в долине реки Бурундай, на склонах вечно заснеженного хребта Каратау. Этот участок является филиалом заповедника Аксу-Жабаглы, и здесь можно увидеть отпечатки окаменевших черепах, моллюсков, растений древнейшего юрского периода, обитавших на дне плескавшегося здесь 120 миллионов лет назад океана.

Бывалые туристы рассказывают, что встречали в здешних местах даже «снежного человека». Жители окрестных сел вблизи Аксу-Жабаглинского заповедника этого не отрицают, подтверждая, что высокий лохматый индивид иногда появляется в заповедных местах, и даже прозвали его «жезтырнак». Так это или нет, сказать сложно. Но, на всякий случай, туристам не рекомендуют ставить палатки и оставаться в ущельях ночевать.

В заповеднике насчитывается 114 украшенных снежными шапками горных ледников. Высочайшей точкой является пик «Сайрам», называемый еще «Актюеольген» - «бездыханный верблюд». Возвышается над заповедником и массивный ледниковый хребет «Бугулутор» высотой 3 926 метров над уровнем моря.

Весной долины реки Аксу, особенно «Красная горка», восхищают красотой цветения огромных полян редкого эндемика - тюльпана Грейга, произрастающего в природных условиях только в Казахстане.

В Жуалынском районе Жамбылской области, где находится Аксу-Жабаглинский заповедник, расположилось и знаменитое ущелье Бериккара, официально признанное мировой родиной тюльпанов. Считается, что именно отсюда они попали в Турцию, получив название по схожести с турецким головным убором «тюрбан», а затем в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. В заповеднике произрастают пять видов тюльпанов, среди которых редкие виды Грейга и Кауфмана занесены в Красную книгу и охраняются государством.

Фото: Валерий Сутулов



Тюльпан Грейга является символом Аксу-Жабаглинского заповедника, а за право считать этот прекрасный цветок своим брендом, спорят города Тараз и Шымкент.

В ущелье Бериккара соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. В местном природном заказнике произрастают единственная в мире реликтовая роща бериккаринского тополя и ясеневая роща согдийского периода. Кроме того, здесь обитают исчезающие животные (каратауские архары, индийский дикобраз) и птицы (райская мухоловка). А на подступах к ущелью имеется комплекс из пятисот сакских курганов VI века до нашей эры. По утверждению историков, именно в этих краях Чингисхан останавливался со своим многочисленным войском.

Флора Аксу-Жабаглинского заповедника включает 1 737 видов растений. Это 235 видов грибов, 64 вида лишайников, по 63 вида водорослей и мохообразных, 1 309 видов высших растений, 215 видов сложноцветных, 128 - бобовых, 116 видов злаков, 69 - розоцветных, 67 - зонтичных, 56 - гвоздичных, 53 - крестоцветных, 48 – лютиковых, 34 вида лилейных и множество других видов, поражающих красотой и разнообразием.

Из 2 682 видов насекомых здесь обитают 984 вида жуков, 478 видов бабочек, 422 вида полужесткокрылых, 406 - перепончатокрылых, 259 - двукрылых. Фауна рыб включает семь видов, наиболее типичные из них — обыкновенная маринка и голый осман. В заповеднике можно встретить 11 видов рептилий и три вида амфибий, а это более 70% подобной фауны всего южно-казахстанского региона, причем три вида занесены в Красную книгу Казахстана.

Богатейшее разнообразие заповедника представляет собою фауна птиц, включающая 247 видов, из которых на территории заповедника гнездятся 130 видов, а 41 - оседлые. На зиму сюда прилетают 19 видов птиц. В Красную Книгу занесено 11 видов. Два вида птиц признаны глобально угрожаемыми – это коростель и белокрылый дятел.

В Аксу-Жабаглинском заповеднике находится одно из лучших в мире мест для наблюдения за птицами, здесь имеется единственная в Центральной Азии Шокпакская орнитологическая станция по учету перелетных птиц, куда из многих стран приезжают орнитологи и бёрдвотчеры (бёрдвотчеринг - наблюдение за птицами, одна из форм изучения дикой фауны). Любому, кто интересуется орнитологией, можно поучаствовать в процессе отлова, изучения и кольцевания птиц.

В заповеднике водятся медведи и лисы, архары и горные козлы, косули и маралы, рыси и снежные барсы, дикобразы и кабаны, каменные куницы и горностаи, зайцы и барсуки. Чаще всего они обитают в недоступных горных массивах, но порою с ними можно встретиться «лицом к лицу».





Фото: Валерий Сутулов