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    Акорда опубликовала список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

    7 Июня 2023, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рабочем графике Главы государства запланирован ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    ▪️ Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстана для участия в Международном форуме Астана.

    В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнерства между Казахстаном и ОБСЕ.

    ▪️ Глава государства встретится с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

    Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстан в ЮНЕСКО.

    ▪️ Президент Касым-Жомарт Токаев встретится с делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда
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