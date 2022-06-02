Акмолинские спасатели устроили праздник детворе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Международный день защиты детей в специализированной пожарной части № 2 города Кокшетау спасатели региона провели акцию «Один день со спасателями», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделились в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в ходе акции были продемонстрированы показательные выступления пожарных-спасателей: тушение условного пожара, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, спуск пострадавшего с четвертого этажа с выполнением последующего элемента самоспасения. Сотрудники филиала «Общество Красного Полумесяца» по Акмолинской области продемонстрировали, как правильно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Кроме того, спасатели провели эстафету, в которой каждый ребенок мог ощутить себя в роли пожарного.

Дети ознакомились с работой кинологов вместе с бельгийской овчаркой по кличке Гера и лабрадором по кличке Альби. Помимо всего, как детям, так и взрослым были розданы памятки, разъяснены правила пожарной безопасности в быту и на воде.

Детям были вручены призы, грамоты и сертификаты о прохождении курса «Юного спасателя», далее их ожидало угощение.

В завершение победителям конкурса поделок и рисунков, которых путем голосования определили подписчики Instagram -аккаунта ДЧС Акмолинской области, были вручены грамоты и памятные подарки.

«Все дети остались довольные и извлекли для себя много нового и полезного. Данные акции проводятся для повышения уровня культуры, безопасности жизнедеятельности и привития навыков поведения у детей в различных чрезвычайных ситуациях, а также патриотического воспитания подрастающего поколения!» - добавили в ведомстве.