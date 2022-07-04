Акмолинские актеры закрыли юбилейный 45-й сезон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Свой юбилейный 45-ый театральный сезон Акмолинский русский драматический театр (АОРДТ) завершил церемонией вручения ежегодной премии «Гвоздь сезона» и премьерным показом постановки «Лютый» молодого режиссера из Татарстана Тимура Кулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прошедший театральный сезон был для театра весьма насыщенным: 16 премьер, 5 режиссеров из различных стран, 360 спектаклей и 36 тыс. зрителей. А в преддверии завершения сезона в театре прошел парад премьер, на который были приглашены независимые эксперты, давшие профессиональную оценку каждой новой постановке театра. Это кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК Сания Кабдиева, председатель постоянной комиссии по вопросам экономики, бюджета и развития социальной сферы акмолинского областного маслихата Галым Бекмагамбетов и руководитель творческого объединения мастеров декоративно-прикладного искусства Акмолинской области «Палитра Синегорья» Елена Андроняк. Они же были приглашены и на церемонию вручения премии «Гвоздь сезона». Ведущими вечера выступили директор театра Бейбит Бахтыгереев и режиссер Ольга Луцива.

«Этот год очень богат на юбилеи. Много праздников, много дат и, конечно же, много новых постановок, идей и проектов Акмолинского областного русского драмтеатра. Браво, театр, браво актеры, браво, Бейбит Салауатович!» - поздравила собравшихся с закрытием сезона руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Номинации «Актер года» был удостоин Мадияр Жакып, сыгравший главного героя в постановке «Лютый» режиссера Тимура Кулова. «Актрисой года» стала Александра Букреева, исполнившая роль Нины Заречной в спектакле «Чайка». «Лучшим режиссером» был признан Тимур Кулов из Татарстана, поставивший спектакль «Лютый». «Лучшим детским спектаклем» стал «Канбак шал» режиссера Натальи Рознер.

Номинации «Актриса второго плана» удостоилась обладатель знака «Мәдениет саласының үздігі» Нургуль Джунусова, мастерски сыгравшая старуху в постановке «Ворота Расемон». «Актером второго плана» стал обладатель «Мәдениет қайраткері» Виктор Крылов, исполнивший роль отца Тиля в одноименном спектакле.

«Лучшим спектаклем года» был признан спектакль «Чайка» в постановке московского режиссера Петра Норец. А номинация «Приз зрительских симпатий», которая определяется по итогам голосования среди зрителей, досталась актеру Тимуру Валиеву.

«Это самая объективная и самая высокая оценка, ведь ее определяет зритель», - отметил Г. Бекмагамбетов.

Ежегодной премии имени основателя театра Якова Куклинского удостоилась администратор театра Маяхан Тажибаева, посвятившая своей любимой работе более 30 лет.

Лауреатом впервые утвержденной номинации для журналистов «Лучший журналист, освещающий деятельность театра на информационных ресурсах» стала корреспондент МИА «Казинформ» Оксана Матасова.

Директор Б. Бахтыгереев поблагодарил за постоянную поддержку проектов театра акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева, отметив, что, только благодаря ему, стали возможны поездки театра и осуществление новой постановки.

Юбилейный сезон завершился премьерой спектакля «Лютый», посвященного 125-летию Мухтара Ауезова, в постановке молодого режиссера из Татарстана Тимура Кулова. Спектакль заставляет задуматься над вопросами человечности: кто в этом мире волк, а кто человек? Порой эта грань очень тонкая и различить невозможно. Но и человек, и зверь имеют право на жизнь.

Сезон завершен. А коллектив театра отправляется на Международный театральный фестиваль имени Думбадзе в Грузию, где он будет представлять Акмолинскую область на Евразийском конгрессе театральных деятелей.

Фото: aqmolanews.kz