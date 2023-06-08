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    Акмолинская область обеспечивает продбезопасность региона и столицы – Ермек Маржикпаев

    8 Июня 2023, 15:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область сохраняет хорошие позиции по производству продовольственных товаров. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второе место занимаем по объёму производства переработанного мяса, на третьем месте - по молоку, на четвертом - по маслу сливочному и муке. Иными словами, мы решаем вопросы самообеспечения продуктами питания и, безусловно, занимаемся тем, что поддерживаем и обеспечиваем продовольственную безопасность как области, так и столицы», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

    По его словам, объёмы экспорта зерна в прошлом году составили 2,2 млн тонн, что на 11 тысяч тонн больше уровня 2021 года, отгрузка муки увеличилась на 103 тысячи тонны.

    «По большинству товарных позиций продукции АПК 46 процентов того, что мы производим, отправляем в ближнее и дальнее зарубежье»,- добавил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акмолинская область Акимат Сельское хозяйство
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