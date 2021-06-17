Акмолинская молодежь посетила Туркестан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В юбилейный год Независимости в рамках проекта «Táýelsiz jastar kerýeni» 15 представителей молодежи Акмолинской области, в числе которых активисты, волонтеры и лидеры молодежных организаций, а также победители международных и республиканских конкурсов, совершили трехдневную поездку в один из самых известных культурно-исторических и сакральных центров тюркоязычного мира - город Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансии Есекеевой, это традиционный проект управления внутренней политики региона, направленный на знание молодежью истории и культуры своей страны, города, области.

«До этого мы совершали поездки по Акмолинской области, но вся молодежь уже знает историю нашего региона, поэтому решили на этот раз отправиться в Туркестан, который недавно только стал центром областного значения и где есть много исторических сакральных мест», - поделилась девушка.

Экскурсия включала посещение сакральных мест, достопримечательностей города, обзор новых архитектурных объектов, концерт - парад талантов «Звездный вечер», в котором приняла участие и молодежь Акмолинской области, продемонстрировав свои таланты, а также посещение Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

«Мы увидели историю своими глазами. Если раньше мы только читали о ней в книгах, к примеру, о том, что Чингисхан шесть месяцев не мог завоевать Отырар. Теперь же этот город мы увидели воочию. Сколько веков прошло, но стены его так и остались. Ты осознаешь историю совершенно по-другому, когда видишь все своими глазами, она проходит через тебя…Читать и слышать – это одно, а увидеть - совершенно другое», - отметила М. Есекеева.

Как добавили в управлении внутренней политики региона, ознакомление молодежи с историей и культурой страны играет большую роль в воспитании патриотизма подрастающего поколения. А данный проект является одним из многочисленных проектов, реализуемых для молодежи региона в юбилей Независимости.