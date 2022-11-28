Акмолинец лишился кисти руки на рабочем месте

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинец лишился кисти руки на работе, передает МИА «Казинфором» со ссылкой на Polisia.kz.

25 ноября в управление полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера станции скорой помощи. Медработник сообщил, что в приемный покой местной больницы поступил 33-летний житель областного центра, с диагнозом «травматическая ампутация пальцев, запястья и кисти».

Предварительно установлено, что пострадавший получил увечье на рабочем месте одного из предприятий Кокшетау, во время работы на станке вязальных мешков.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части второй статьи 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится заключение государственного инспектора труда.





Фото: polisia.kz