Акмолинцы смогут получать бесплатные консультации врачей УДП Президента РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан в Акмолинской области подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил в Facebook руководитель Медицинского центра УДП Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

Это соглашение предоставляет жителям региона возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также, при необходимости, лечение для тяжелобольных пациентов.





Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом в области обучения медицинского персонала региона инновационным технологиям, профилактики заболеваний, диагностики, лечения и реабилитации, а также развития новых медицинских технологий и инновационных методик обучения.

На протяжении нескольких дней, 35 ведущих специалистов (нейрохирурги, кардиохирурги, аритмологи, онкохирурги и др.) Медицинского центра УДП РК будут проводить мастер-классы, образовательные курсы, тренинги для медицинских работников, оказывать консультации населению региона. В дальнейшем будет разработана совместная дорожная карта по долгосрочному сотрудничеству.