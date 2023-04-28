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    Акмарал Науатбек стала серебряным призером чемпионата Азии по парадзюдо

    28 Апреля 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акмарал Науатбек завоевала первую медаль для Казахстана на чемпионате Азии по парадзюдо в весовой категории до 48 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации парадзюдо.

    Казахстанка выступает в категории J2 - среди слабовидящих дзюдоистов.

    «Сегодня я стала серебряным призером чемпионата Азии. Цель была выиграть «золото» и исполнить наш гимн на мировом старте, который проходит на нашей же родине. К сожалению, из-за своей ошибки я упустила «золото». Приношу извинения перед всеми болельщиками, возлагавшими на меня свои надежды. Это были мои первые соревнования в качестве чемпионки мира. Я извлеку урок из этой ошибки и буду усердно готовиться к следующим соревнованиям. Самая большая и главная моя цель - Паралимпийские игры. Весь мой фокус и настрой направлены на эти соревнования», — сказала Акмарал Науатбек.

    Победительницей в этой весовой категории стала Лобар Хурромова из Узбекистана, а Кокила (Индия) и Юи Фудзиуара (Япония) разделили «бронзу».

    Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Турнир продлится до 30 апреля.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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