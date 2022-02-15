Акимов обяжут ежегодно создавать не менее 100 рабочих мест на 10 тысяч жителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане акимов обяжут ежегодно создавать не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казиформ».

«В сфере здравоохранения перед нами стоит большая задача – улучшить качество и доступность медицинской помощи для каждого гражданина.

Для этого, в первую очередь, необходимо улучшить инфраструктуру объектов здравоохранения, оснастить медицинские организации в полном объеме современным оборудованием», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Глава Кабмина поручил Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами для эффективной реализации проектов ГЧП по строительству больниц выработать единый и оптимальный вариант проекта.

«Главой государства поручено обеспечить переход на централизованный закуп медицинской техники. Поручаю Министерству здравоохранения в оперативном порядке проработать вопросы централизованного закупа на базе «СК-Фармации», а также вопросы прямого закупа медтехники у производителей с предоставлением сервиса на весь срок ее эксплуатации», - добавил Алихан Смаилов.

Кроме того, как отметил Премьер, необходимо определить дополнительную потребность в медицинской технике по приоритетным направлениям на ближайший период.

«При этом в целях обеспечения прозрачности закупа должна быть проведена полная автоматизация данного процесса. По поручению Главы государства будет установлена обязанность акимов по ежегодному созданию не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Министерству национальной экономики совместно со Счетным комитетом и АСПиР в двухнедельный срок необходимо внести в Правительство предложения по внедрению системы учета таких рабочих мест», - резюмировал Алихан Смаилов.