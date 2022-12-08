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    Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев

    8 Декабря 2022, 13:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. До этого он работал акимом города Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области», - говорится в тексте Указа, подписанного Главой государства.

    «Ермаганбет Кабдулович был с населением в январе. Мы вместе вышли к народу. Он заботится о интересах страны. Думаю, он сможет достойно выполнить поставленную перед ним задачу. Давайте проголосуем за этого кандидата», - сказал секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов на собрании депутатов маслихатов всех уровней Карагандинской области.

    В собрании приняли участие 178 из 200 депутатов региона, а также Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу.

    40 народных избранников проголосовали за Сержана Аймакова, 138 - за Ермаганбета Булекпаева.

    Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Шетского района Карагандинской области. В 1996 году окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова.

    Трудовой путь начал в 1996 году в должности экономиста темиртауского филиала ОАО «Казкоммерцбанк».

    С 1997 по 1998 годы занимал пост директор представительства ИКЦ «Бизнес-Информ» в Астане.

    В ноябре 1998 года начал работу в Министерстве индустрии, энергетики и торговли в должности главного специалиста департамента экспортного контроля и лицензирования.

    В 2002-ом стал заместителем начальника этого же ведомства.

    В 2006 году был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, затем с 2006 по 2008 годы - акимом Павлодарского района Павлодарской области.

    С 2008 по 2009 годы руководил управлением предпринимательства и промышленности Павлодарской области.

    Занимал пост начальника территориального управления - председателя дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областях и г. Нур-Султан

    С 2013 по 2018 годы был акимом районов Сарыарка, Алматы и Есиль в Астане.

    В 2018 году назначен государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2018 по 2020 годы занимал пост заместителя акима Карагандинской области.

    С сентября 2020 года работал акимом города Караганды.

    До этого дня Карагандинскую область в течении трех лет с сентября 2019 года возглавлял Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Президент Казахстана Карагандинская область Акимат Назначения
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