Акимат СКО оставил теплицу без электричества, не имея на это законных оснований

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат в СКО создавал искусственный административный барьер для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».
В Кызылжарском районе СКО с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.
24 января текущего года в департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель.
В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта.
Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было.
На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.