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    Акимат СКО оставил теплицу без электричества, не имея на это законных оснований

    1 Февраля 2023, 11:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат в СКО создавал искусственный административный барьер для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    В Кызылжарском районе СКО с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.

    24 января текущего года в департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель.

    В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта.

    Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было.

    На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Северо-Казахстанская область Акимат Борьба с коррупцией
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