Акимат области Абай назвал фейком видео в соцсетях о пожаре, якобы снятом в Бородулихинском районе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Информация о видеоролике с лесным пожаром, предположительно снятого в Бородулихинском районе Абайской области, распространяемая в социальных сетях является ложной, и не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Пожар, показанный на видео, был снят еще в начале мая, и он произошел не в Казахстане, а на территории России. Согласно сообщению сайта «Новосибирск онлайн», на видео запечатлен пожар на трассе «Омск – Тюмень», произошедший еще 11 мая. Кроме того, подпись к видео содержит некорректную информацию. Бородулиха территориально находится не в ВКО, а в области Абай. За распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.