Акимат Костаная подписал меморандум о сдерживании цен с крупными супермаркетами

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костаная Кайрат Ахметов провел совещание с руководителями крупных торговых объектов и супермаркетов по вопросу сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Данный вопрос в городе находится на особом контроле.

«К примеру, заключены прямые договора поставок продукции поставщиками в торговые сети, с указанием минимальной торговой надбавки. На сегодняшний день уже заключено 160 договоров. Достигнута договоренность с пекарнями города о поставке социального хлеба (из муки 1 сорта весом 600 грамм) в торговые сети и «магазины у дома» по цене 88-89 тенге. Стоимость социального хлеба не должна превышать 90 тенге»,- сообщает пресс-служба акима города.

На 35 крупных объектах торговли обозначено 350 социальных полок. Также, ежедневно проводится мониторинг цен по 19 наименованиям продовольственных товаров на основных потребительских рынках, крупных торговых центрах, в мини-маркетах и магазинах города.

«Составлен график по выборке социального яйца из птицефабрики «Север Птица» по цене 380 тенге. Аналогично проведена работа и по поставке растительного масла. Акиматом установлена договоренность с ТОО «МИБЕКО» по отпуску гречневой крупы по цене 480 тенге»,- добавили в горакимате.

В акимате также сообщил, с 25 января вступит в законную силу постановление акимата области об утверждении предельных цен на социально значимые продукты.

«Необходимо отметить, что со стороны бизнеса есть понимание текущей ситуации в части соблюдения предельно допустимых розничных цен на социально значимое продовольствие. По итогам совещания были подписаны Меморандумы на квартал с крупными торговыми сетями города, такими как «Астыкжан», «НОРМА» и «Солнечный» по сдерживанию цен по 19 наименованиям СЗПТ, где прописано не более 3% надбавки от цены отпускаемой поставщиками»,- подытожили в пресс-службе акимата.

Планируется, что подписание меморандумов продолжится и с другими крупными торговыми объектами.