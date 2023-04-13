Акима района в СКО привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупцию подчиненного

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области акима района М.Жумабаева Кайрата Омарова привлекли к дисциплинарной ответственности за коррупцию его заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по противодействию коррупции, после вступления в силу обвинительного приговора в отношении подчиненного, аким района подал в отставку. Однако глава региона Айдарбек Сапаров отставку не принял. На Кайрата Омарова наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

«В соответствии с законом заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему на должность государственного служащего. Принятие или отклонение отставки является прерогативой лица, назначившего политического работника на должность», - пояснили в пресс-службе.

Напомним,экс-чиновник под предлогом содействия в досрочном перечислении бюджетных средств местному предпринимателю обманным путем завладел 200 тысячами тенге. Его осудили к штрафу в сумме, равной 15-кратному размеру похищенного имущества. Однако прокурор посчитал наказание слишком мягким, не согласился с решением суда и подал апелляционное ходатайство. Постановлением судебной коллегии приговор изменили и бывшему замакима района назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года.



