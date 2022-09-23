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    Акима Бухар-Жырауского района назначили в Карагандинской области

    23 Сентября 2022, 17:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области назначили нового акима. На эту должность утвердили Нуркена Кобжанова, который до этого возглавлял Осакаровский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области продолжаются кадровые перестановки. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Бухар-Жырауского района назначен Нуркен Сайфиддинович Кобжанов. До этого он возглавлял Осакаровский район.

    Глава Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру на пост акима района.

    Депутаты ее поддержали единогласно.

    Бывший аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

    Женис Касымбек поставил задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке.

    «До отопительного сезона осталось немного времени, важно обеспечить его качественное прохождение. Держите на особом контроле вопрос с теплоснабжением. Требует внимания начатый в прошлом году проект по строительству водопровода в поселке Кушокы. Актуальная проблема – нехватка пастбищных и сенокосных угодий. Жители района не раз поднимали этот вопрос. Необходимо в соответствии с законодательством проводить работу по изъятию неиспользуемых земельных участков», – сказал аким области.

    Нуркен Кобжанов на государственной службе около 15 лет. Прежде трудился в сфере сельского хозяйства.

    С 2007 по 2013 год работал заместителем акима Осакаровского района. Затем был акимом Бухар-Жырауского района. С июня 2017 года до настоящего времени занимал пост акима Осакаровского района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения
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