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    Аким ВКО проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 14:43

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проголосовал на выборах Президента на избирательном участке №9, который находится в средней школе №42 города Усть-Каменогорска. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «Сегодня поистине еще одна значимая дата в истории независимого Казахстана - выборы Президента-2022. Я уже отдал свой голос на избирательном участке. Приятно видеть, что люди уверены в своем выборе и готовы активно проявлять свою гражданскую позицию ради стабильности и мира в нашей стране. Сегодня в ВКО работает 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных и 537 участковых. В их состав входит 3,5 тысячи человек. Свою миссию также выполняют и независимые наблюдатели, и я убежден, что вместе мы сделаем правильный выбор и будем дальше идти по пути динамичного развития, роста экономики и социального благополучия казахстанцев», - отметил Даниал Ахметов.

    Также в ВКО около 300 избирательных участков оборудованы всем необходимым для голосования людей с особыми потребностями. Для тех, кто работают на производствах с непрерывным циклом — это металлурги, вахтовики, а также для пациентов стационаров действуют временные избирательные участки. Для горожан на избирательных участках приготовили горячий чай с баурсаками. И памятные сувениры для тех, кто впервые проголосовал в День выборов.
    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022
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