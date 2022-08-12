Аким Узункольского района назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Должность акима Узункольского района занял Азамат Аужанов, ранее занимавший должность руководителя управления инспекции труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с депутатами маслихата Узункольского района, распоряжением акима Костанайской области Азамат Канатович Аужанов назначен акимом Узункольского района. А. Аужанов ранее занимал должность руководителя Управления инспекции труда акимата Костанайской области», - сообщили в пресс-службе акима области.

Ранее сообщалось, что новый руководитель назначен в управлении здравоохранения акимата Костанайской области. Им стал экс-главврач Костанайской городской больницы Данияр Джандаев.



