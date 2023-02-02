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    Аким Туркестанской области посетил подтопленные населенные пункты

    2 Февраля 2023, 21:54

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил несколько подтопленных населенных пунктов Сауранского района и города Кентау и встретился с жителями. Глава региона посетил села Орангай и Кусшы ата, осмотрел ход работ по откачке воды с улиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Обильные осадки, экстремальные погодные условия и таяние снега привели к этому состоянию. Безопасность и благополучие жителей - на первом месте. Главное - спокойствие. Ситуация контролируется во всем районе, городе, ведется соответствующая работа. Открываются ирригационные системы, очищаются каналы. Ситуация под контролем», - сказал Дархан Сатыбалды.

    В селе Карнак ведется работа по откачке воды. Жители выразили большую благодарность акиму области, который специально приехал к ним, чтобы узнать об их состоянии, и высказали свои предложения по ликвидации последствий паводков.

    Дархан Сатыбалды осмотрел несколько участков в селе Шага Сауранского района. Несмотря на то, что из-за прекращения осадков уровень воды снизился, меры безопасности все же будут усилены.

    В связи с обильными осадками и таянием снега, подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая и дождевая вода протекла по улицам и дворовым участкам в 19-ти населенных пунктах. Подтоплены 21 улица, 234 двора и один жилой частный дом. Силами ДЧС с подтопленных территорий эвакуировано более 200 человек. Они поселились в домах родственников. Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлено четыре эвакуационных пункта.

    Всего в ликвидации последствий паводка задействовано более 300 человек, около 100 единиц техники, 28 мотопомп. Кроме того, через управления и предпринимателей на помощь приходят десятки единиц техники.

    По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусова, с нового года ведется системная работа по предупреждению паводков. Благодаря совместным действиям акиматов и департамента ситуация контролируется.

    Сегодня организовано 24-часовое дежурство в подтопленных зонах и на водных объектах Туркестанской области. Уровень воды и ход работы по спасению пострадавших населенных пунктов находятся под постоянным контролем.

    Как сообщалось ранее, министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область.

    Аким Туркестанской области провел экстренное совещание.

    Минобороны и сотрудники ДЧС Шымкента задействованы в противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области.


    Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Акорда Паводок МЧС
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