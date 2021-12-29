Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости

    29 Декабря 2021, 12:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области проходит совещание по итогам работы в 2021-м году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основные показатели социально-экономического развития области привел аким области Кумар Аксакалов. Он отметил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, удалось добиться задач, поставленных в начале года.

    «Как мы все понимаем, наши планы не были бы осуществимы без должного финансирования. Благодаря поддержке Елбасы с 2018-го по 2021-й годы на развитие области поступали значительные финансовые средства. В этом году, благодаря поддержке Главы государства, мы утвердили новый Комплексный план на ближайшие пять лет», - сказал К.Аксакалов.

    В течение пяти лет область получит около 500 млрд тенге на развитие экономики и улучшение благосостояния населения. В этом году в регион поступили свыше 80 млрд тенге.

    Аким области подчеркнул, что первый существенный результат, которого удалось добиться — устойчивый рост занятости населения. По его данным, уровень безработицы снизился до 4,8%. По области в этом году создали почти 12 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроили более 27 тысяч человек.

    «Экономическая активность позволила увеличить и трудовые доходы простых граждан. Повысилась среднемесячная заработная плата на 19,3%. Пенсионные отчисления выросли на 23%. Увеличение депозитной базы - один из показателей роста благосостояния населения. Только за 10 месяцев текущего года их объем увеличился на 14% и достиг 207,9 млрд тенге. Североказахстанцы стали покупать больше недвижимости. Только в этом году заключили почти 51 тысячу сделок по недвижимому имуществу, больше чем в прошлом году на 9,8%», - заявил К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Жилье Итоги 2021 года
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильные дожди идут в СКО
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    5 Заморозки прогнозируют в СКО