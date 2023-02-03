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    Аким СКО жестко раскритиковал работу управления экономики

    3 Февраля 2023, 16:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании акимата раскритиковал работу управления экономики. Глава региона подчеркнул, что ведомство должно анализировать ситуацию, а не предоставлять статистические данные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании рассматривали вопрос социально-экономического развития области за 2022 год. Руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов привел статистику по отраслям, назвал объемы производства, рост или падение их за прошлый год. «Голые» цифры не показали реальной ситуации и причин, по которым произошло снижение показателей в отраслях. Именно такую статистическую работу управления экономики жестко раскритиковал А.Сапаров.

    «Ваш доклад не содержит полного анализа работы управлений, районов. Нет данных по развитию малого и среднего бизнеса, человеческого капитала. Отчитываетесь статистикой. Она у меня есть, на столе передо мной лежит. Вы - главный экономист области. Ежемесячно нужно держать вопрос на контроле. Где Ваши предложения, кому и как улучшить работу? Какой отраслевой департамент не работает?» - поинтересовался аким области.

    Глава региона подчеркнул, что нужен качественный анализ ситуации. К.Калижанов заверил, что отчет предоставят.

    «В управлении работают 24 человека. Вы должны заниматься экономикой. Как мы будем ее поднимать? Все время будем просить у республики? У нас потенциал огромный, резервы есть. Почему не говорите о недропользовании? Годами ничего не делается на месторождениях. После поездки по районам давал поручение - до 20 января собрать планы развития каждого. До сих пор не доложили, февраль на дворе», - сказал А.Сапаров.

    Аким области поручил своему первому заместителю Марату Тасмаганбетову проконтролировать вопрос и предоставить информацию до 8 февраля.

    «Дать детальный анализ развития экономики области с подробным указанием причины низких показателей. Дать конкретные предложения по росту экономики в разрезе отраслей», - поручил А.Сапаров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Экономика
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