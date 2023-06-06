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    Аким СКО провел оперативное совещание на Петропавловской ТЭЦ-2

    6 Июня 2023, 19:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров выезжал на Петропавловскую ТЭЦ-2, чтобы лично убедиться в темпах строительства дымовой трубы и ремонтных работах. Там же провел оперативное совещание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата обсуждали подготовку к отопительному сезону. Отдельно рассматривали работы, которые идут на теплоцентрали.

    «Жители города переживают, как мы готовимся к следующему отопительному сезону. Поэтому я вчера вечером выезжал на Петропавловскую ТЭЦ-2, на месте провели совещание. Прошел по территории, убедился, что работа идет на хорошем уровне. От графика отставаний нет. Поручаю акиму города и руководителю управления ЖКХ еженедельно посещать ТЭЦ, держать вопрос на контроле. Своему заместителю Сатжану Аблалиеву - не реже двух раз в месяц проводить там совещания. Могут возникнуть какие-либо вопросы. Как ранее договаривались с акционерами, финансирование они увеличили с 6 до 12 млрд тенге. На ТЭЦ – 9 млрд, по 1,5 млрд тенге - на электроснабжение и теплосети», - сказал А.Сапаров.


    По информации и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павла Шилова, на ТЭЦ-2 проведут капитальный ремонт
    трех котлоагрегатов, одного турбоагрегата, ремонт зданий и сооружений, наращивание ограждений дамб секции золоотвала, строительство новой дымовой трубы. До конца июня завершат ремонт двух котлов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ ТЭЦ
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