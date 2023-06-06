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    Аким СКО отреагировал на жалобы сельчан из-за нерегулярной подачи воды

    6 Июня 2023, 22:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров дал своим подчиненным трое суток на решение проблемы с подачей воды в селах. Жители буквально закидали акимат и социальные сети жалобами на отсутствие воды или подачу ее по часам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году на водообеспечение выделили 18 млрд тенге, в прошлом было в два раза меньше. С каждым годом увеличивается количество населенных пунктов, куда приходит чистая питьевая вода. Однако жители сел, где она уже есть, жалуются, что получают ее по графику.

    «Кто в этом виноват? Жалобы идут уже неделю. Мы обеспечили села водой, миллиарды потратили. Почему люди получают воду по графику? Да, потребность летом увеличивается, но ведь люди оплачивают», - возмутился А.Сапаров.

    Проблема повторяется ежегодно в летние месяцы. Как выяснилось, причина в неработающих или запущенных резервуарах чистой воды, так называемых РЧВ. Села получают воду напрямую из магистрали.

    «Из резервуара можно получать воду круглосуточно. А если завтра будет порыв магистрали? Где будут воду брать жители и пожарные? Проблема решаемая, просто никто на местах не работает. Люди правильно жалуются. Звонят в акимат, пишут в социальных сетях. Поручаю оперативно создать комиссию и выехать в первую очередь в Кызылжарский, М.Жумабаева, Аккайынский и Мамлютский районы, где есть такие проблемы. И.о акима Кызылжарского и Аккайынского районов, заместителям акима Мамлютского и М.Жумабаева районов, которые отвечают за отрасль – выговор. Хватит уже мучать население», - сказал А.Сапаров.

    Аким области возмущен тем, что акиматы на местах не решают проблему, которая повторяется из года в год. С учетом развития региона и планов на будущее она может только обостриться, если не принимать мер.

    «Наша задача – обеспечить подачу воды. Заместителю акима области Сатжану Аблалиеву, всем акимам районов и города Петропавловска, руководителям «Есиль су», «Кызылжар су» в течение трех дней разрешить ситуацию с дефицитом питьевой и технической воды. Разработать план мероприятий, дорожную карту. Население нужно обеспечить водой», - поручил аким области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Вода
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