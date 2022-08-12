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    • Аким СКО обещает отопительный сезон без проблем

    12 Августа 2022 13:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов ответили на проблемные вопросы местного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Председатель Ассоциации строителей Сергей Тимофеев от имени предпринимателей поинтересовался ситуацией на Петропавловской ТЭЦ-2.

    «Этот вопрос с момента аварии на контроле. Ремонт идет. Из 12 котлов, имеющихся на ТЭЦ, в работе в отопительный период будут 11. Многие котлы, которые не планировали в этот сезон капитально ремонтировать, привели в порядок. Были выделены средства собственниками - около 17 млрд тенге. Нет сомнений, что проблем не будет. Котлы уже переключили на две трубы. Идет строительство газоходов. Первую трубу снесут полностью и построят новую взамен №2 и №3. Вторая труба тоже устарела. Она отработает год-два и ее демонтируют. Проект тоже дорогостоящий», - сказал К. Аксакалов.

    Буквально недавно аким Петропавловска Руслан Анбаев и генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов провели брифинг, посвященный ремонту на п етропавловской ТЭЦ-2.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Отопительный сезон
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