Аким Щучинска опроверг оскорбление горожан в прямом эфире

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - 3 августа местное издание заявило о том, что аким города Щучинска Олжас Нурмагамбетов после отчета в прямом эфире социальных сетей о проделанной работе нецензурно выразился в адрес горожан. В свою очередь, акимат Бурабайского района опроверг данную информацию, передает МИА «Казинформ».

«В ходе отчетной встречи акима города Щучинска О. Нурмагамбетова с населением вопросы от аудитории не поступали. Сотрудник акимата, проводивший прямой эфир, пояснил, что нецензурные выражения должностным лицом не были допущены. Олжас Нурмагамбетов записал отдельный видеоролик, где заявил, что не позволял себе негативных и нецензурных слов в адрес жителей района», - говорится в сообщении акимата Бурабайского района.

О. Нурмагамбетов дал детальное разъяснение, видео с которым размещено на официальной странице акимата Бурабайского района.

«Уважаемые жители города Щучинска! Обращаюсь к вам, я, аким города Щучинска Олжас Нурмагамбетов. Вчера, 2 августа, акиматом Бурабайского района был проведен прямой эфир, где я выступил с отчетом о проделанной работе акиматом города Щучинска за первое полугодие текущего года. Сообщаю, что в ходе и после прямого эфира мною в адрес жителей города Щучинска негативных, а тем более нецензурных высказываний не было сказано», - заявил градоначальник.

Вместе с тем, в пресс-службе районного акимата, сообщили, что начато служебное расследование в отношении акима города.