Аким Нур-Султана обсудил сотрудничество с вице-мэром Парижа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ааким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с вице-мэром Парижа Арно Нгатча, передает МИА «Казинформ».

«С вице-мэром Парижа Арно Нгатча обсудили сотрудничество в сферах культуры, экологии, озеленении, также обсудили вопросы по переработке твердых бытовых отходов, внедрению энергосберегающих технологий. Кроме того, отдельно остановились на сфере образования. Обсудили строительство школ за счёт частных инвестиций», - написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram. Аким отметил, что подобные встречи позволяют активизировать сотрудничество, привлекать частные инвестиции и обмениваться опытом.

«К примеру, за девять месяцев текущего года в экономику города мы привлекли более 730 млрд тенге частных инвестиций. Поддерживаем те проекты, которые необходимы горожанам и городу», - добавил А. Кульгинов.