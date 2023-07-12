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    Аким Мангистауской области ответил на критику о нехватке питьевой воды

    12 Июля 2023, 10:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев прокомментировал проблему дефицита питьевой воды в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды. Глава государства поручил Правительству и акимату области в короткий срок решить данную проблему.

    Нехватка питьевой воды на сегодня составляет порядка 77,2 тысячи м3 в сутки, особенно остро это проявляется в летний период.

    Сложная ситуация сложилась в Мунайлинском районе. В связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе «Каспий» подача воды в район снизилась с 13 тысяч м3 в сутки до 10 тысяч м3 в сутки.

    «В последние два-три дня были значительные упущения в обеспечении водой. Руководством завода, а также в результате своевременно принятых мер данные неполадки устранены. В данное время подача воды обеспечена», - сказал аким во время заседания Правительства РК.

    По его словам, на опреснительном заводе «Каспий» работают установки по подготовке воды, проводятся строительно-монтажные работы. Они завершены на 80%. Подана заявка для установки основного технологического оборудования. В настоящее время идут подготовительные работы.

    «В августе в Мангистау начнет поступать данное оборудование, затем будем заниматься монтажными работами. До сентября будут завершены монтажные работы, планируем запуск в октябре», - добавил аким.

    Сегодня утром было принято решение выделить из резерва Правительства 5,6 млрд тенге на увеличение мощностей опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч м3 в сутки. Это позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.

    «5 млрд 600 млн тенге – это очень большая помощь для нас. От имени населения Мангистауской области выражаю признательность. После запуска опреснительного завода будут решены вопросы Мунайлинского, Каракиянского районов», - заключил Нурлан Ногаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акимат Мангистауская область Нурлан Ногаев Вода
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