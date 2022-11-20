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    Аким Костаная проголосовал на выборах Президента РК

    20 Ноября 2022, 13:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В числе первых проголосовал на избирательном участке в одной из школ города и сделал свой выбор аким Костаная Марат Жундубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Воспользовался своим конституционным правом - проголосовал на избирательном участке в школе №10 г. Несмотря на ранее утро, встретил много знакомых людей, пришедших на выборы. Уважаемые костанайцы, голосуем за будущее Казахстана!», - отметил в Instagram градоначальник.

    В этой школе расположился избирательный участок №74. Начавший свою работу в 7:00 утра участок встречал избирателей праздничным настроением - музыкой и буфетом со свежей выпечкой.

    Всего на участке зарегистрировано 2566 человек. С самого ранено утра здесь наблюдается высокая активность избирателей.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области выборы проходят на 745 участках.

    А первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области.

    Фото: instagram.com/marat_zhundubaev

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Президентские выборы - 2022
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