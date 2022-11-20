Аким Костаная проголосовал на выборах Президента РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В числе первых проголосовал на избирательном участке в одной из школ города и сделал свой выбор аким Костаная Марат Жундубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Воспользовался своим конституционным правом - проголосовал на избирательном участке в школе №10 г. Несмотря на ранее утро, встретил много знакомых людей, пришедших на выборы. Уважаемые костанайцы, голосуем за будущее Казахстана!», - отметил в Instagram градоначальник.

В этой школе расположился избирательный участок №74. Начавший свою работу в 7:00 утра участок встречал избирателей праздничным настроением - музыкой и буфетом со свежей выпечкой.

Всего на участке зарегистрировано 2566 человек. С самого ранено утра здесь наблюдается высокая активность избирателей.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области выборы проходят на 745 участках.

А первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области.

Фото: instagram.com/marat_zhundubaev