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    Аким Костаная обратился к горожанам по фактам вандализма

    25 Мая 2023, 14:12

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Аким города Костаная Марат Жундубаев обратился к костанайцам с просьбой ценить труд тех, кто занимается озеленением областного центра. В городе выявлены факты варварства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые костанайцы! В городе проводится масштабная работа по озеленению областного центра — завершены работы по высадке сосен, пирамидального тополя, кизильника на улицах и скверах, продолжается высадка цветов. Вместе с тем, за последнее время были выявлены факты, когда горожане выкапывают кизильник и забирают цветочные горшки, установленные на ограждениях вдоль улиц. 24 мая зафиксирован совсем неприглядный случай, когда по улице Дощанова были обнаружены поврежденные свежевысаженные сосны. Ответственные органы уже занимаются установлением и привлечением причастных лиц к административной ответственности»,- написал в Instagram аким Костаная Марат Жундубаев.


    Кроме того, по словам акима, за самовольную обрезку деревьев по улице Бородина к административной ответственности уже привлечена подрядная организация, которая проводила монтаж металлических опор уличного освещения.

    «В отношении нарушителей благоустройства и впредь будут приниматься соотвествующие меры. Дорогие костанайцы! Все усилия, которые прикладываются к благоустройству города, делаются для удобства и комфорта его жителей. Поэтому, призываю горожан уважать наш совместный труд и беречь то, что делается для города»,- подытожил М. Жундубаев.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология Акимат Общество Костанай
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