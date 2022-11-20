Аким Атырауской области проголосовал на выборах Президента

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов принял участие в голосовании на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона проголосовал на избирательном участке №8, расположенном в здании Малой академии искусств имени Н. Тлендиева.

«Сейчас у нас в руках историческая возможность! Придя на выборы сегодня, мы отдаем долг перед будущим поколением. Судьба всей страны будет зависеть от того, какой фундамент мы заложим сейчас. Приглашаю всех проявить активность и сделать свой выбор», - сказал Серик Шапкенов.

В Атырауской области работает 261 избирательный участок. Они будут открыты с 7:00 до 20:00. Из 261 избирательного участка 11 закрытого типа (9 - объекты здравоохранения, 1 воинская часть, 1 изолятор временного содержания). 1306 (66,43%) членов комиссий избраны по предложениям политических партий, 660 (33,57%) - от общественных объединений. Всего в регионе зарегистрировано 409 949 избирателей.

Ранее сообщалось, что сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы. Более 23% казахстанцев получили избирательные бюллетени.



