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    Аким Астаны поздравил ветеранов с Днем Победы

    8 Мая 2023, 20:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек навестил ветеранов ВОВ, проживающих в столице, и поздравил их с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Поздравил ветеранов с Днём Победы! Благодаря их мужеству, отваге, несгибаемому духу и героическому подвигу мы имеем возможность жить под мирным небом. Рзагул Байкешев принимал участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии. После войны трудился экспедитором. В этом году дедушке исполняется 100 лет. Василия Сердюкова призвали на войну со школьной скамьи. Он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, Познани и др. После войны Василий Антонович работал на железнодорожной станции, за годы работы внёс неоценимый вклад в развитие железнодорожной отрасли. Абдурахману Сафарову в этом месяце исполнится 103 года. Участвовал в освобождении Смоленска, Калуги, Витебска и др. После войны работал в школе учителем физики и математики. Михаил Кулик после войны работал в Целинтранстрое. Принимал участие в строительстве железной дороги Акмола - Павлодар, аэропорта, Дворца молодежи, первого стадиона, гостиницы Турист и др.», - написал в Instagram Женис Касымбек.

    Как подчеркнул аким, у каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны своя сложная судьба.

    «Наш долг - заботиться и чтить их память. Поздравляю с 78-летием Победы! Желаю ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья и благополучия!» - написал аким столицы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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