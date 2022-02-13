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    Аким Алматы почтил память жертв январских событий

    13 Февраля 2022, 14:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центральной мечети Алматы совершена молитва, посвященная памяти жертв трагических январских событий, участие в религиозном обряде принял аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в Facebook написал член союза писателей Казахстана Смагул Елубаев.

    Сегодня исполнилось 40 дней со дня событий, вошедших в историю как «Трагический январь».

    «Государство оказывает помощь семьям погибших. Надеемся, что эта инициатива Главы государства будет поддержана во всех регионах! Новый аким Алматы Ерболат Досаев сегодня в Центральной мечети города совершил жертвоприношение во имя граждан Алматы, которые погибли во время массовых беспорядков. Имам Толеби Оспан прочитал молитву»,- написал он.

    Напомним , сегодня утром в мечети «Хазрет Султан» Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение в память о погибших. участвовал в молитвенном обряде.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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