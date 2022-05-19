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    Акцизы на алкоголь планируют сблизить страны ЕАЭС

    19 Мая 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акциз является косвенным видом налога, его доля не превышает 5% в госбюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом налоговая политика РК осуществляется самостоятельно и независимо. Что касается гармонизации политики в рамках ЕАЭС, то такие нормы предусмотрены. По определенным чувствительным видам товаров, таких как алкоголь и табак, мы должны к 2025 году сближать наши ставки», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании, отвечая на вопросы депутатов.

    Он напомнил, что соглашение о табачной продукции уже ратифицировано.

    «Мы к 2024 году на 1 тыс. штук сигарет повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции, акцизы у нас достаточно высокие, тем не менее, соответствующее соглашение в рамках ЕАЭС сейчас готовится и после вступления его в силу мы будем постепенно сближать наши акцизы по алкоголю», - заключил министр.

    Ранее заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев разъяснил механизм радиационного контроля ввозимых товаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕАЭС Налоги
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