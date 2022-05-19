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    Акциз на сахаросодержащие напитки могут ввести в Казахстане

    19 Мая 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введение акциза на сахаросодержащие напитки обсуждается на уровне Правительства, заявил заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, в этом вопросе нужно учитывать здоровье населения и деятельность МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается сахаросодержащихся напитков, сейчас на уровне Правительства идет обсуждение. Как только найдем компромисс по ставке, необходимости, мы обязательно дадим знать и придем в Парламент. Пока идет обсуждение», - сообщил журналистам глава Минфина в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Заместителю Премьер-Министра также задали вопрос по поводу того, насколько могут подорожать напитки.

    «Надо все смотреть, считать. Для нас важно держать баланс. С одной стороны, нужно учесть здоровье нации, для нас это важно. С другой стороны, естественно, чтобы предприятия тоже не пострадали, поскольку этим в основном занимается малый и средний бизнес, который будет платить сверхналоги за счет акцизов. С другой стороны - это интересы бюджета. Это все мы будем балансировать», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Ранее Ерулан Жамаубаев пояснил, что акциз является косвенным видом налога, а его доля не превышает 5% в госбюджете.

    По сообщению главы Минфина, к 2024 году на 1 тыс. штук сигарет повышается акциз до 35 евро в тенговом выражении.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК Налоги
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