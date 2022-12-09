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    Акцию в защиту сайгаков проводят в Костанайской области

    9 Декабря 2022, 01:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С 1 по 31 декабря 2022 года в Костанайской области стартует широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель природоохранной акции «Сайгак» - сохранение и приумножение численности популяции сайги и усиление работы по борьбе с браконьерством. Сайгак – парнокопытное млекопитающее из подсемейства антилоп. Сайгак не включён в Красную книгу Республики Казахстан, но относится к видам, охота на которые сейчас полностью запрещена. Поэтому, с точки зрения закона, ответственность за его нелегальную добычу такая же, как на виды животных, включенных в перечень Красной книги. На территории Костанайской области сайгак распространен в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах», - сообщает природоохранная полиция.

    В акции задействованы инспекторский состав Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП «ПО «Охотзоопром», сотрудники правоохранительных органов, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования, инспекторы ГПР «Алтын Дала», а также егерская служба Наурзумского заповедника.

    «В период акции проводится работа с местным населением с целью сохранения популяции сайги, предотвращения фактов браконьерства и усиления охранных мероприятий. В населенных пунктах, расположенных в местах обитания редких и исчезающих видов животных, будет проводиться разъяснительная и агитационно-пропагандистская работа»,- добавили в природоохранной полиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология МВД РК Сайгак Браконьерство
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