Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Акция «Жүрек жылуы»: Ляйля Султанкызы подарит домбру школьнику из Астаны

    22 Марта 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы примет участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы», которую поддержал Глава государства. Она пообещала подарить домбру ученику 2 класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ляйля Султанкызы приняла эстафету от ведущего службы новостей телеканала Jibek Joly. В письме, который досталось известной казахстанке, было желание от мальчика по имени Алтынбек. Он учится в столичной школе №53, имеет инвалидность 2 группы.

    «По состоянию здоровья я обучаюсь дома. Очень хочу научиться играть на домбре. Если бы только она у меня была… Нас в семье четверо детей, мама домохозяйка, папа работает», - написал Алтынбек.

    Телеведущая, зачитав письмо мальчика, пообещала, что по прибытии в Астану обязательно подарит инструмент школьнику.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы». Главное условие – помочь тому, кто написал письмо с просьбой о помощи. Челлендж продолжился в студии телеканала Jibek Joly.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Благотворительность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане