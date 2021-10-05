Акции ведущих IT-компаний падают из-за масштабного сбоя в работе соцсетей

НУР-СУЛТАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - В понедельник в интернете произошел масштабный сбой. На фоне технических неполадок акции ведущих мировых компаний, таких как Facebook, Twitter, Amazon и тд., начали падать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

На фоне масштабного сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon, сообщает агентство ТАСС.

Основатель сети Facebook Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день на $6,4 млрд.

Как пишет агентство BBC «Русская служба новостей», о причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация.

Репортер New York Times Райан Мак написал в сети Twitter, что из строя вышли не только сервисы компании Facebook, но и ее внутренние коммуникационные платформы.

«Никто работать не может. Несколько человек, с которыми я пообщался, говорят, что это похоже на «снежный день» (когда никто из работников не может добраться до офиса из-за сильного снегопада)», - пишет журналист.

По данным New York Times, которая ссылается на неназванных сотрудников Facebook, причиной сбоя вряд ли стала кибератака.

«Это объясняется тем, что технологии, на которых работают приложения для мобильных устройств, отличаются от тех, что применяются для веб-версий. Поэтому один взлом вряд ли может повлиять на все платформы сразу», - сказано в публикации.

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг «облачного» хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Подобные неполадки обычно удается устранить достаточно быстро, однако в этот раз проблемы на сервисах, принадлежащих Facebook, продолжаются уже больше четырех часов.

Напомним, масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. О сбоях в работе сервисов свидетельствуют данные сайта Downdetector . На неполадки жалуются пользователи из Казахстана, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии, Ирана, Польши, России, США и других стран.