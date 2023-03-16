Акции швейцарского банка Credit Suisse упали почти на 25%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Швейцарский национальный банк готов предоставить банку «Credit Suisse» экстренную ликвидность, поскольку акции банка резко упали в среду, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) и Швейцарский национальный банк (SNB) сделали отдельное заявление.

Оба органа утверждают, что проблемы некоторых банков в США не представляют прямого риска для швейцарских финансовых рынков.

«Строгие требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к швейцарским финансовым учреждениям, обеспечивают их стабильность. Банк «Credit Suisse» выполняет требования к капиталу и ликвидности, предъявляемые к системно значимым банкам. При необходимости Швейцарский национальный банк обеспечит «Credit Suisse» ликвидностью», - говорится в заявлении национального органа по надзору за финансовыми рынками.

Заявление было сделано в среду вечером с целью успокоить финансовые рынки.

Акции «Credit Suisse» упали почти на 25% на момент закрытия торгов до 1,69 швейцарских франков за акцию – исторический минимум для второго по величине банка Швейцарии.

Акции других банков Швейцарии также пострадали из-за краха трех банков в США за последние недели, отмечают швейцарские СМИ.

Заявление Швейцарского нацбанка об экстренной ликвидности прозвучало после того, как крупнейший акционер «Credit Suisse», Национальный банк Саудовской Аравии заявил, что больше не будет покупать акций швейцарского банка. Национальный банк Саудовской Аравии в прошлом году приобрел 9,88% акций «Credit Suisse».

Другой крупный акционер Harris Associates, ранее заявил, что продаст свою долю в «Credit Suisse».



