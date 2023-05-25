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    Академию для родителей откроют в школах Казахстана

    25 Мая 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Академию для родителей в казахстанских школах планируется открыть с начала нового учебного года. Для них будут проводиться тренинги и психологические консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра просвещения РК Гани Бейсембаева, согласно исследованиям, около 60% родителей нуждаются в психологической педагогической помощи в деле воспитания своих детей.

    «В связи с этим, чтобы поддержать наших родителей, так как воспитание идет в семье и продолжается в школе, мы приняли решение с сентября создать академию для родителей, где мы собираемся обучать их по звеньям. То есть для родителей начальной школы будут проводиться одни тренинги, психологические консультации, среднем звеньям – другие, соответствующие физиологическим, психологическим потребностям детей, старшим звеньям – другие проблемы, другие тренинги и консультации», - сообщил Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства РК.

    Он добавил, что в настоящее время ведется разработка методических пособий. Через месяц планируется начать обучать сотрудников. Министр уверен, что внедрение академии для родителей поможет решить такие проблемы, как ранняя беременность, буллинг, суицид.

    «Поэтому нам, педагогическому сообществу, надо срочно повернуться к родителям и помочь вместе с нами правильно воспитать наших детей», - заключил Гани Бейсембаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Общество Минпросвещения РК
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