Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – Ерлан Саиров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сразу у семи аэропортов стекли сроки действия сертификатов годности аэродромов, несмотря на это, они продолжают работать в штатном режиме. Нынешнее положение в отрасли депутаты называют «ценовым беспределом». Вопросы дороговизны пассажирских авиаперевозок и безопасности полетов обсудили на заседании Республиканского совета по противодействию коррупции при партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

Так, рабочая группа Совета изучила эффективность деятельности по контролю и надзору за безопасностью полетов гражданской авиации, и пришла к неутешительным выводам. В октябре-декабре 2022 года у аэропортов городов Актобе, Зайсан, Балхаш, Шымкент, Павлодар закончились сроки действия сертификатов годности аэродромов, а у аэропортов Атырау и Костаная в феврале этого года.

Партийцы обсудили сложившийся уровень цен на внутренние авиаперевозки. Председатель Совета, депутат Мажилиса Ерлан Саиров отметил, что постоянно растет число жалоб граждан на завышенные цены на билеты.

«Люди зависят от ценовой политики Air Astana и FlyArystan, нет заботы о потребителе. Цены у FlyArystan такие, что их никак нельзя назвать лоукостером, за эти деньги можно из Астаны улететь в Париж. Цена билета из Уральска в Алматы достигает 80 тыс. тенге, а если за границей сесть в самолет, то этих денег хватит, чтобы облететь полмира. Вот такие высокие цены, и куда все эти деньги потом идут, вот в чем вопрос. Air Astana работает как коммерческая компания и не соответствует статусу национального перевозчика. Она пользуется преференциями и государственной протекцией, хотя должна быть и социальная ответственность. Все это приводит к отсутствию конкуренции и ценовому беспределу», – заявил Саиров.

С ним согласен член Совета, депутат Мажилиса Абзал Куспан, который также считает, что отечественные авиакомпании находятся в заведомо неравном положении.

«Хочу выступить не только как депутат, но и как потребитель. В отрасли есть коррупционные риски, потому что все условия созданы только для одной компании – Air Astana. Вот скажем Scat, чьи рейсы мы ждем по нескольку часов, почему так? Люди возмущаются, а сотрудники Scat говорят, что все условия создаются только для Air Astana. Наше воздушное пространство должно быть конкурентным, чтобы у нас появились настоящие лоукостеры», – сказал он.

В ответ вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов заметил, что никакого протекционизма со стороны МИИР нет, министерство обеспечивает безопасность полетов.

«Air Astana относится к фонду «Самұрық-Қазына», которые и должны отвечать за стратегические задачи. А ценообразование находится в ведении Агентства по защите и развитию конкуренции. Добавлю, что в соответствии с международным опытом, ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется и определяется авиакомпаниями на рыночных условиях. Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования», – сказал вице-министр.

Член Совета, депутат Мажилиса Марат Башимов отметил, что деятельность компании Air Astana следует изучить на предмет нарушений законодательства с ее стороны и проверить договора, заключенные между компанией и государственными органами.

В свою очередь политолог Талгат Калиев обратил внимание на участившиеся случаи задержки рейсов и неготовности аэропортов к обслуживанию бортов.

«В аэропорту Алматы, как только приземляемся, так ждем по полтора часа, то нет автобусов, то нет трапов, куда они делись? Неужели их закупить нельзя? Вы попробуйте на завтра купить билет из Алматы в Астану, FlyArystan стоит 60 тыс. тенге, а на Air Astana билет не купить вообще. Раз нам не хватает самолетов, давайте пускать другие авиакомпании, вот Wizz Air к нам просится, они готовы. Я как-то летал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 32 доллара (15 тыс тенге), а ведь это 4000 км. У нас разве есть такие цены?», – отметил Талгат Калиев.



