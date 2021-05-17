Аида Балаева встретилась с представителями НПО в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева обсудила с представителями НПО вопросы законопроекта о благотворительности, волонтерстве и грантах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В этой встрече принимали участие председатель правления Фонда Сорос-Казахстан А. Айдаркулова, директор программ Фонда Сорос-Казахстан Б. Аязбаева, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Е. Жовтис, эксперт по вопросам некоммерческого права Г. Кужекеева, а также директор НИИ публичного права Caspian University Р. Подопригора.





Министр рассказала о государственных мерах в сферах благотворительности, волонтерства, а также касательно совершенствования механизмов государственной поддержки НПО.

А. Балаева отметила, что развитие и поддержка благотворительности и волонтерства – один из ключевых факторов формирования и развития гражданского общества.

«Учитывая поручения Главы Государства, данные в рамках закрытия Года волонтера, анализ правоприменительной практики, международный опыт, а также предложения НПО, волонтерских и благотворительных организаций, членов Рабочей группы, Министерством совместно с представителями гражданского общества разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций», — сказала А. Балаева.



Она сообщила участникам встречи, что законопроект включен в соответствующий План работ на 2021 год, согласно которому его планируется внести в Правительство уже в июле, а в Мажилис в сентябре текущего года.

В настоящее время получены рекомендации антикоррупционной и научно-правовой экспертизы.

Участники встречи подтвердили актуальность дальнейшего развития взаимодействия между государством и неправительственным сектором, а также высказали свои предложения по нормам к предлагаемому законопроекту.

С учетом полученных рекомендаций, замечаний и предложений сегодняшней дискуссии законопроект планируется доработать, внести на заседание Рабочей группы и согласование с госорганами.



