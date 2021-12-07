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    Аида Балаева провела встречу с главой Агентства кинематографии Узбекистана

    7 Декабря 2021, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева провела встречу с генеральным директором Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавсом Абдухаликовым. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Министр рассказала о проводимой работе по обеспечению производства телевизионных сериалов, документальных фильмов и развитию продакшн-индустрии.

    Со своей стороны Фирдавс Абдухаликов ознакомил министра с состоянием и перспективами сферы кинематографии в Узбекистане.
    Стороны обсудили вопросы по обмену кинопродукции для показа на телеканалах двух стран, создания совместных телевизионных проектов.
    По итогам встречи стороны выразили заинтересованность развивать дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере кинематографии и телевизионной продукции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Узбекистан МИОР Аида Балаева
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