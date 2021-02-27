Аида Балаева: НПО стояли у истоков глобальных задач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева провела встречу с представителями НПО. Мероприятие состоялось в рамках Всемирного дня неправительственных организаций, который ежегодно отмечается 27 февраля, передает МИА «Казинформ».

Во встрече принимали участие депутаты Мажилиса Парламента Ерлан Саиров, Вера Ким, члены НСОД при Президенте РК Рахим Ошакбаев, Марат Башимов, известные общественные деятели Айгуль Соловьева, Бану Нургазиева, Тлеубек Мукашев, Эмин Аскеров, Нургуль Улжекова , Куралай Туспекова и Лима Диас.

В своём приветственном слове министр Аида Балаева отметила, что нынешний Международный день НПО проходит в Год 30-летия Независимости Казахстана и имеет особое значение. Она подчеркнула, что быть гражданином своей страны - ответственность, которую всесторонне осознают и собравшиеся лидеры неправительственных организаций.

«Каждый из вас имеет свой вклад и лепту в становление ее гражданского общества, которым, как известно, определяется уровень зрелости и состоятельности любого государства», - сказала министр.

Аида Балаева напомнила, что на заре Независимости неправительственные организации стояли у истоков таких глобальных задач, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона (Невада-Семей), восстановление малого Арала (фонд спасения Арала), защита материнства и детства (Фонд «Бөбек»).

«Сегодня «третий сектор» насчитывает десятки тысяч субъектов. Это и благотворительные фонды, и волонтеры, и правозащитники. Это и организации, которые поддерживают людей в трудных жизненных ситуациях и те, кто сохраняет культуру, и те, кто ищет ответы на сложные исторические вопросы. Это самые разные люди, объединенные одним порывом: приложить свои силы, свою энергию для того, чтобы сделать жизнь вокруг лучше», - отметила А. Балаева.

Вместе с тем, министр подчеркнула, что встреча проходит не только для того, чтобы отметить Международный день НПО, но и обсудить актуальные темы, «свериться с часами» по значимым вопросам развития неправительственного сектора.

Участники встречи приняли активное участие в дискуссии, отметив важность поступательного взаимодействия государства и институтов гражданского общества.

Всемирный день НПО — это международный символ, отражающий глобальные ценности, устремления и результаты НПО, которые нацелены на свободу, общественный голос, заботу о безопасности людей, природе, культурном наследии человечества, будущем человечества.

Официальными хештегами (ключевыми словами) Всемирного дня НПО являются: #WorldNGODay, #YourNGODay and #NGODay.



