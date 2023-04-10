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    Аграриям не выплачено более 5 млрд тенге субсидий, оставшихся со времен платформы Qoldau

    10 Апреля 2023, 19:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства сельского хозяйства аграриям не выплачено более 5 млрд тенге инвестиционных субсидий, оставшихся со времен платформы Qoldau. Об этом на брифинге сообщил директор департамент развития государственных услуг и цифровизации АПК Минсельхоза РК Бернат Алпысбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Платформа Qoldau имела непогашенную задолженность по субсидиям перед фермерами. Это произошло из-за нехватки бюджетного финансирования.

    «Мы взяли все эти данные. Например, задолженность некоторых акиматов по субсидиям на переработку началась с седьмого месяца (прошлого года). Возвращаясь к тому, что мы поздно получили исторические данные с платформы Qoldau, акиматы начали поздно рассматривать заявки, поступившие на новую платформу, так как данные не поступали вовремя», - пояснил Бернат Алпысбеков.

    В результате объем невыплаченных инвестиционных субсидий в регионах превысил 25 млрд тенге.

    «Мы вместе с местными сельскими управлениями потеряли много времени из-за неактуальности базы данных, из-за затягивания запросов кодов и ключевых слов. Задолженность по субсидиям всех сельхозуправлений превысила 25 млрд тенге. Сейчас из них выплачено 18 млрд тенге. Теперь должны быть выплачены субсидии на сумму 5-7 млрд тенге», - уточнил Бернат Алпысбеков.

    Ранее стало известно, что Минсельхоз проверит факты несоответствия при получении субсидий по старой системе Qoldau.

    В свою очередь, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев ответил на критику в работе новой единой государственной информационной системы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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