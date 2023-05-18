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    Аграрии Туркестанской области переплачивают за воду в 2,5 раза

    18 Мая 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИ НФОРМ - Проблемы использования воды фермерами южного Казахстана поднял в своем депутатском запросе сенатор Алишер Сатвалдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рассказывая о проблеме аграриев Туркестанской области, сенатор подчеркнул, что более 60% жителей Отырарского и Сауранского районов занимаются сельским хозяйством. Резкий рост цен на поливную воду в 2,5 раза – создает для фермеров значительные трудности в работе. Сейчас они вынуждены платить более 700 тенге за кубометр в то время, как соседние районы области получают воду за меньшую сумму в 285 тенге за кубометр. Все дело в том, что воду по разной стоимости крестьянам предоставляют разные поставщики.

    «Жители районов региона пользуются водой из Туркестанского магистрального канала. В 2019 году он был передан в коммунальную собственность госпредприятию «Тұран-су». Ставка за подвод воды в этой компании составляет 284,39 тенге за кубометр. В то время, как каналы Ескиканского и Шиликского сельских округов, получающие воду также из магистрального Туркестанского канала, который находится на балансе РГП «КазВодХоз», платят 701,12 тенге за кубометр. Для жителей региона, 60% которых занимаются сельским хозяйством, высокая цена на воду создает значительные трудности с ведением хозяйств. Многие крестьяне, сославшись на неэффективность ведения земледелия, не осваивают свои земли, даже несмотря на то, что посевная кампания уже началась», - сказал Алишер Сатвалдиев на пленарном заседании палаты.

    В этой связи, депутат попросил Кабмин рассмотреть вопросы по снижению тарифа для аграриев вышеуказанных районов, а также передать внутренние каналы, которые принадлежат «КазВодХоз» на баланс коммунальному предприятию «Тұран-су».

    Автор:

    Серик Сабеков

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