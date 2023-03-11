Африка расколется надвое и появится новый огромный океан – ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Второй по величине после Евразии материк - Африка медленно, но верно раскалывается надвое. К такому выводу пришла группа ученых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New Times.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, объединяет сейсмические данные образования разлома и доказывает, что он обусловлен процессами, подобными тем, что происходят на дне океана.

Кенийская радиовещательная компания сообщает, что по словам доктора Эдвина Динди из отдела геологии факультета науки и технологий Университета Найроби, вполне возможно, что вдоль восточного рукава Африканской рифтовой системы действительно формируется океан.

«Восточный рукав Рифтовой системы довольно активен, это видно по многочисленным толчкам, происходящим вокруг него, однако для того, чтобы это произошло, потребуется много времени», - сказал Эдвин Динди.

Как и все в геологии, это чрезвычайно долгий процесс, который займет миллионы лет, но в конечном итоге он приведет к тому, что часть Восточной Африки отделится от остальной части континента, и это приведет к возникновению нового огромного океана между двумя массивами суши.

Восточно-Африканская рифтовая система - это один из крупнейших разломов в мире. Он тянется на тысячи километров через несколько стран Африки, включая Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик.

Эта рифтовая система означает, что Африканская плита разделяется на две плиты — меньшую Сомалийскую плиту и большую Нубийскую плиту, — которые, согласно исследованию 2004 года, удаляются друг от друга со сверхмедленной скоростью улитки — миллиметры в год.

В 2018 году новость о появлении трещины в Кении стала вирусной, и многие утверждали, что это свидетельство того, что Африка раскололась надвое прямо на наших глазах, пишет Iflscience.com.

Через 5-10 миллионов лет изменения в системе могут привести к тому, что мир будет выглядеть совершенно иначе. Примерно в это время планета, вероятно, станет свидетелем образования нового океана между Сомалийской плитой и Нубийской плитой. Он отрежет Восточную Африку от Африканского континента.

Как бы странно это ни казалось, стоит помнить, что поверхность Земли находится в постоянном движении; оно настолько медленное, что незримо для человеческого глаза.

Суша и море, которые мы видим сегодня — Евразия, Америка, Африка, Антарктида и Океания — являются продуктом огромных тектонических плит, которые складываются вместе, как головоломка.

Если вы посмотрите на западное побережье Африки и восточное побережье Южной Америки, вы заметите, что они подходят друг другу, как две части головоломки, прекрасно подчеркивая, как эти континенты когда-то были объединены в один.

Исчезновение Восточной Африки станет еще одной страницей в этой гигантской геологической книге. Кто знает, увидит ли человечество какие-либо из этих изменений.