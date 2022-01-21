Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Аферистка присвоила комнату больного соседа в общежитии в Усть-Каменогорске

    21 Января 2022, 19:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аферистка присвоила имущество больного соседа в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце декабря 2021 года в дежурную часть Ульбинского ОП управления полиции города Усть-Каменогорска обратился 19-летний житель города, который сообщил, что в начале месяца его 27-летняя знакомая девушка обманным путем завладела его комнатой в общежитии, причинив ущерб на сумму 3,5 млн тенге.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. В ходе разбирательств установлено, что 27-летняя женщина, заведомо зная о том, что 19-летний сосед состоит на психоневрологическом учете, воспользовалась его состоянием здоровья и убедила оформить доверенность на право продажи. А после переписала недвижимость на себя. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Жилье МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане