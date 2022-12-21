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    Аферист продал арендованные авто в Кентау

    21 Декабря 2022, 21:00

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферист продал арендованные авто в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, некий знакомый арендовал у него автомобили Opel Vectra и Nexia и не вернул. Несмотря на то, что владелец автомашин неоднократно связывался, однако тот исчез из виду. Когда потерпевший понял, что стал жертвой злоумышленника и обратился за помощью к полицейским.

    Факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или разграбление вверенного чужого имущества». Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн тенге.

    Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель, которого доставили в отдел полиции. Подозреваемый незаконно продал автомобили с целью получения «легкой наживы», а деньги потратил. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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