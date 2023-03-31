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    AFAD: С 6 февраля в Турции зафиксировано около 22,5 тысячи землетрясений

    31 Марта 2023, 04:25

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - С 6 февраля, то есть после разрушительных землетрясений с эпицентрами в турецком Кахраманмараше, произошло около 22 500 афтершоков. Об этом сообщил глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции Юнус Сезер, выступая на конференции по исследованию землетрясений, организованной в режиме онлайн Советом по научным и техническим исследованиям Турции (TUBITAK), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По его словам, землетрясения 6 февраля в Кахраманмараше стали третьими по величине землетрясениями после таких же бедствий в Северной Анатолии в 1668 году и в Эрзинджане в 1939 году. «Это было самое масштабное бедствие с точки зрения площади воздействия, разрушений и человеческих жертв», - отметил Сезер.

    Глава AFAD указал, что землетрясения непосредственно затронули около 15 миллионов граждан, проживающих в регионе.

    «Продолжительность первого землетрясения магнитудой 7,7 составила 65 секунд, а второго магнитудой 7,6 — 45 секунд. На данный момент произошло около 22 500 подземных толчков. Эта цифра равна среднему числу зарегистрированных AFAD землетрясений в течение года. Число толчков магнитудой от 5 до 6 баллов составляет 47. В результате обоих землетрясений произошли поверхностные разрывы длиной около 400 км, а в земной коре образовались смещения до 7,5 метров», - сказал Сезер.

    По его словам, в результате землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше разрушились или будут снесены в срочном порядке 56 426 зданий, 206 452 постройки получили серьезные повреждения, 48 984 - средние и 516 352 - легкие.

    Сезер отметил, что после проведения поисково-спасательных работ в регион на первом этапе было отправлено 160 тысяч палаток. «На данный момент установлено около 610 тысяч палаток, на 289 контейнерных площадках размещено 45 тысяч контейнеров», - сказал глава AFAD.

    «На первом этапе в регионе было размещено 2 млн 800 тысяч пострадавших от землетрясения, на данный момент - 2,5 млн человек. Еще 800 тысяч пострадавших от землетрясения были размещены за пределами региона», - добавил Сезер.

    Как сообщалось, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Землетрясение в Турции
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